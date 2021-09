wahr – nehmung

+1

Philipp Bohar, Brisilda Bufi, Michelle Hartinger, Johanna Lea Lassnig, Alina Reimelt, Antonia Wechner & Anael Wirtl



Vernissage: Freitag, 01. Oktober 2021, 18.00 Uhr

„Die Ausstellung in der Galerie des Künstlerdorfes Neumarkt an der Raab vereint die Arbeiten von sieben jungen Künstler*innen, die gemeinsam das Abendkolleg für Fotografie an der Grazer Ortweinschule absolviert haben.



In allen Serien, die repräsentative Einblicke in die jeweiligen Abschlussarbeiten geben, ist nicht die dokumentarische Verbildlichung und realistische Wiedergabe eines bestimmten Themas bedeutend, sondern die Reflexion des Mediums Fotografie an sich. Die Autor*innen hinterfragen in ihren Bildern typisch fotografische Parameter wie Licht, Schärfe, Perspektive, Ausschnitt oder Zeit.



Zudem fordern sie die visuelle Wahrnehmung heraus, loten die Grenzen des Mediums aus und versuchen diese zu erweitern.“



– Jasmin Haselsteiner-Scharner,

Kunst- & Fotohistorikerin aus Graz und Kuratorin dieser Ausstellung

Ausstellungsdauer: 02.10.-13.11.2021

Öffnungszeiten:

Sa, 02.10.: 10.00-13.00 & 15.00-18.00 Uhr

So, 03.10.: 10.00-14.00 Uhr



Fr, 12.11.: 18.00-21.00 Uhr

Sa,13.11.:15.00-18.00 Uhr



und nach telefonischer Vereinbarung unter +43 699 11102032



Es gelten die aktuellen Corona Bestimmungen. Eintritt frei