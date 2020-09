Kulturgericht

7. Literaturtage Kohfidisch 2020 Gepostet von redaktion on 2.9.2020 • In der Kategorie Literatur Freitag 11. September, 19:00 Uhr Mittelschule Kohfidisch, Schulgasse 1, A-7512 Kohfidisch BURGENLÄNDISCHE LEBENSGESCHICHTEN Felix Wachter: Mein Kampf mit Hitler – wie ein junger Mensch es sah.

Johann Wachter: „Wer gehen kann, geht, wer nicht gehen kann, bleibt zurück!“ Samstag 12. September, 19:00 Uhr Wanderung zu den Kellerstöckeln: Göllesz – Horvath – Rosner – Oswald LITERATURWEG-WANDERUNG AM CSATERBERG Sanja Abramović, Raoul Eisele, Bea Schmiedl, Daniel Stögerer, Katrin Bernhardt, Raimund Keinrath, Gerd Kramer, Rudolf Hochwarter Musikalische Umrahmung: ois & nix – Hannes Pauleschitz, Michael Komjati Sonntag 13. September, 11:00 Uhr Mittelschule Kohfidisch, Schulgasse 1, A-7512 Kohfidisch Lesungen und Werkstattgespräch – im Rahmen der Veranstaltungsreihe ZWISCHEN DEN ZEILEN der GAV Manfred Chobot und Gernot Schönfeldinger Moderation: Dr. Annemarie Klinger. Mit musikalischem Ausklang

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.