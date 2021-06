Buchpräsentation: „Mordbuben“ Raimund Keinrath

+1

Donnerstag, 1. Juli 2021, 19:00 Uhr

Altes Kloster Lockenhaus, Klostergasse 6, 7442 Lockenhaus

Begrüßung: Bgm. Mag. (FH) Christian Vlasich

Buchpräsentation: Raimund Keinrath

In Kooperation mit der Gemeinde Lockenhaus und der Bibliothek Lockenhaus RAIMUND KEINRATH

Mordbuben

Ein Geschriebenstein-Krimi

Roman, 2. Auflage

Coverbild: Maria Imam

Brosch., 284 Seiten, € 22,–



Ein brutaler Banküberfall bringt Major Pollak hart an seine physischen Grenzen. Verbissen folgt er also der noch frischen Fährte der flüchtigen Verbrecher und heftet sich dicht an ihre Fersen. Unfreiwillig komische Szenen geben in diesem Roadkrimi auch Anlass zum Schmunzeln – Täter sind schließlich auch nicht nur perfekt. Letztlich führen alle Spuren – Autoreifen, Motorrad, Fußabdruck, Kalkgrube – den gewieften Kriminalisten Pollak in den Wald am Fuß des „Geschriebenstein“.

