Buch Tipps: STARKE FRAUEN

+1

Anna Netrebko erzählt über den Geschmack ihres Lebens, Erni Mangold gewährt erstmals Einblick in ihr privates Fotoarchiv und das Leben von Romy Schneider im Spiegel einer Schauspieldynastie: Neue Bücher aus dem Herbstprogramm des Molden Verlags stellen drei außergewöhnliche Frauen ins Zentrum.

Mit ihrer Stimme verzaubert Anna Netrebko Millionen von Menschen in aller Welt. Temperament und Sinnlichkeit, Leidenschaft und Lebenslust bestimmen ihre faszinierende Bühnenpräsenz. Die Anforderungen, die der Alltag des klassischen Musikgeschäfts an einen Opern- Topstar wie sie stellt, sind jedoch enorm hoch: Die großartige Sängerin zeigt in diesem Buch, wie es ihr gelingt, Familie und Gesangskunst, Privates und Berufliches im Gleichgewicht zu halten.

Der Weg, den sie dafür gewählt hat, führt über das Kochen. Mit jedem ihrer persönlichen Herzensrezepte erzählt Anna Netrebko eine kleine Geschichte, mit der sie uns als Mensch und Künstlerin ein Stück weit näher rückt und den Spirit ihres Lebens entfaltet. Eine außergewöhnliche Frau und Künstlerin blickt so zurück auf fünf erfolgreiche, anstrengende, turbulente Lebensjahrzehnte.

Anna Netrebko: DER GESCHMACK MEINES LEBENS

Mit Fotos von Vanessa Maas

160 Seiten, Hardcover, 20,5 x 26 cm, EUR 30,00, ISBN 978-3-222-15081-4

Erscheinung am 30. August 2021 im Molden Verlag — Mehr Informationen hier

Erni Mangold gewährt erstmals Einblicke in ihr privates Fotoarchiv:

Ein Buch voll Lebensmut und herzhafter Widersetzlichkeit

95. Geburtstag —26. Jänner 2022

Erni Mangold, Kultfigur des Theaters und des Films, erzählt ihr Leben in Bildern: kompromisslos ehrlich, anekdotenreich, politisch, humorvoll und geradeheraus. In ihrem Haus im Waldviertel gibt es einen Schrank, darin bewahrt Erni Mangold ihre Fotos auf. In wildem Durcheinander repräsentieren sie das abwechslungsreiche Leben der gefeierten Schauspielerin. Zu entdecken gibt es nicht nur Erni Mangolds Jahrhundertleben, sondern auch die Geschichte eines Jahrhunderts — Kindheit und Krieg auf dem Land, wilde Jahre mit Helmut Qualtinger, Aufstieg und Ausverkauf als Sexsymbol einer ausgehungerten Nachkriegsgesellschaft, Theater und Ehe in Hamburg, Schauspielunterricht in Wien, Glück und Auszeit im Waldviertel, große Rollen im Film und auf der Bühne sowie die hohe Schule der körperlichen und geistigen Fitness bis ins hohe Alter. Gehen Sie auf Zeitreise mit der grandiosen Schauspiel-Ikone!



Erni Mangold: SAGEN SIE, WAS SIE DENKEN. Mein Leben in Bildern

Aufgezeichnet von Doris Prieschnig

208 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Hardcover, 20,5 x 26 cm

EUR 34,00, ISBN 978-3-222-15078-4

Erscheint am 4. Oktober 2021 im Molden Verlag — Mehr Informationen hier

Die Geschichte einer Familie und ihrer

starken Frauen:



Wie aus »Sissi« der Weltstar Romy Schneider

wurde

Als süße junge Kaiserin »Sissi« erobert Romy Schneider ein Millionenpublikum. Der große Erfolg ist jedoch nicht alles — sie möchte ihren eigenen Weg gehen, sich lösen vom Mief der deutschen Nachkriegszeit und von der Schauspieltradition der Familie, mit der sie in Gestalt von Mutter Magda Schneider und Großmutter Rosa Albach-Retty alltäglich konfrontiert ist. Sie stellt Fragen, verurteilt manches scharf und arbeitet sich bis zu ihrem frühen Tod an ihrer Herkunft ab. Ihre berührende Lebensgeschichte spiegelt so auch die Geschichte der Familie und ihrer starken Frauen wider: Sie erzählt vom Ringen um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Theater und Filmgeschäft, von der Vereinnahmung durch Politik und Medien, von zweifelhaften Verstrickungen und Irrwegen in turbulenter Zeit.



Günter Krenn: ROMY SPIELT SICH FREI

Glanz und Tragik einer Schauspieldynastie

304 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Hardcover mit SU, 17 x 24 cm

EUR 35,00, ISBN 978-3-222-15074-6

Erscheint am 27. September 2021 im Molden Verlag — Mehr Informationen hier