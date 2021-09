Die Geschichte einer Familie und ihrer starken Frauen

+1

Rosa Albach-Retty, Magda Schneider — und wie aus »Sissi« der Weltstar Romy Schneider wurde.

Erscheint am 27. September.

Als süße junge Kaiserin »Sissi« erobert Romy Schneider ein Millionenpublikum. Der große Erfolg ist jedoch nicht alles — sie möchte ihren eigenen Weg gehen, sich lösen vom Mief der deutschen Nachkriegszeit und von der Schauspieltradition der Familie, mit der sie in Gestalt von Mutter Magda Schneider und Großmutter Rosa Albach-Retty alltäglich konfrontiert ist. Sie stellt Fragen, verurteilt manches scharf und arbeitet sich bis zu ihrem frühen Tod an ihrer Herkunft ab. Ihre berührende Lebensgeschichte spiegelt so auch die Geschichte der Familie und ihrer starken Frauen wider: Sie erzählt vom Ringen um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Theater und Filmgeschäft, von der Vereinnahmung durch Politik und Medien, von zweifelhaften Verstrickungen und Irrwegen in turbulenter Zeit.

BUCHPRÄSENTATION WIEN:

Mittwoch, 13. Oktober 2021, 19.00 Uhr

Thalia Wien-Mitte/W3, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien



Günter Krenn: ROMY SPIELT SICH FREI

Glanz und Tragik einer Schauspieldynastie

304 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Hardcover mit SU, 17 x 24 cm

EUR 35,00, ISBN 978-3-222-15074-6

Erscheint am 27. September 2021 im Molden Verlag

Mehr Informationen hier



Günter Krenn studierte Philosophie und Theaterwissenschaft und ist Mitarbeiter des Österreichischen Filmmuseums. Er hat sich bereits in mehreren Büchern mit Romy Schneider, Alain Delon und Karlheinz Böhm beschäftigt und ist daher mit dem vielschichtigen Themenkomplex des Romy-Schneider-Universums eng vertraut. Seine filmhistorischen Bücher wurden zweimal mit dem Willy-Haas-Preis ausgezeichnet, zuletzt erschien 2021 »Serge & Jane. Biographie einer Leidenschaft«.