Lesung und Gespräch mit Zeitzeuge Ernst Fettner und Jana Waldhör

Mi 22. September 2021

19 Uhr, im Literaturhaus Mattersburg

In tagebuchartigen Fotoalben dokumentierte der 1921 in Wien geborene Journalist Ernst Fettner das vergangene Jahrhundert: die Jugend im Jüdischen Waisenhaus in Baden, seine Erfahrungen als Lehrling in verschiedenen Wiener Betrieben vor dem Hintergrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten und die damit verbundene Flucht nach Großbritannien, wo er schließlich auf einer Farm im Norden Schottlands landete. Dort erreichten ihn verzweifelte Briefe seiner Familie, die er in Wien zurücklassen musste und die großteils im Konzentrationslager ermordet wurde. Nach Kriegsende kehrte Ernst Fettner nach Österreich zurück, wo er – mit der Feder in der Hand – ein neues Österreich aufbauen wollte.

Ernst Fettner beim „Volkswille“

Foto: Ernst Fettner privat

Ernst Fettner wird gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin und Herausgeberin des Buches Jana Waldhör aus „Geh‘ du voran“ Ein Jahrhundert lesen und in einem anschließenden Gespräch mit dem Publikum über sein Leben sprechen. Wir laden Sie/euch herzlich ein, diese einmalige Gelegenheit wahrzunehmen.



