Lesungen und Gespräch zum Thema Klasse und Herkunft.

Betina Aumair und Brigitte Theißl stellen ihr Buch Klassenreise vor. Anschließend liest Gabriele Kögl aus „Gipskind“.

Mi, 24.11.2021

Literaturhaus Mattersburg

Anmeldung erforderlich

18:00 Uhr: Klassenreise – Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt

Klassenreisende begeben sich auf einen Weg, der für sie nicht vorgesehen ist: Aufgewachsen in einkommensarmen Haushalten sind sie oft die ersten in der Familie, die an einer Universität studieren. Weder in der einen noch in der anderen Welt zuhause, fühlen sich viele ihr Leben lang im Dazwischen. Dort, wo sie sind, dürften sie eigentlich nicht sein. Sie erleben den „Aufstieg“ als Chance, aber auch als Bruch und als schmerzhafte Erfahrung. Die Autorinnen porträtieren elf Personen, deren Geschichte mit dem Mythos „Aufstieg durch Leistung“ brechen. Sie machen deutlich, wie stark uns die soziale Herkunft prägt und welche Rolle dabei Geschlecht oder Migration spielen. Die Klassenreisen- Porträts sind aber auch ein Stück Zeitgeschichte, sie erzählen vom Stadt-Land- Gefälle, von Regionalentwicklung und österreichischer Sozialpolitik.

Die Herausgeberinnen Betina Aumair und Brigitte Theißl werden einige dieser Portraits vorstellen und mit dem Publikum zu den Themen Herkunft und Klasse in einen Dialog treten.

Betina Aumair ist Literaturwissenschafterin und Erwachsenenbildnerin. Brigitte Theißl ist Journalistin und Erwachsenenbildnerin.

19:15 Uhr: Pause

19:30 Uhr: Gabriele Kögl liest aus „Gipskind“

Als Problemkind und Liebling der Oma wächst Andrea in engen und ärmlichen Verhältnissen auf dem Land auf. Ihren Eltern fehlt es an Liebe und Verständnis, zu sehr sind sie mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt. Ihre Tochter ist für sie vor allem Arbeitskraft und Mittel zum Zweck Langsam schält Andrea sich aber heraus und lernt mit zunehmendem Alter, Schwächen strategisch einzusetzen und ungeahnte Freiräume zu erobern. Und während der Freund des Mädchens durch die intensive Bindung an seine Eltern deren Wünsche erfüllt anstatt seine eigenen, gelingt es Andrea, ohne Rücksicht auf die lieblosen Eltern ihre Träume zu verwirklichen. Wien ist mehr als seine touristischen Zonen: Oskar Aichinger erweitert den Radius seiner Spaziergänge um die Ränder der Großstadt. Gabriele Kögls Antiheimatroman im Geiste von Didier Eribon und Annie Ernaux gleicht einer bäuerlichen Familienaufstellung aus den sechziger Jahren, in der ein auf seine Mängel reduziertes Kind aus dem Schatten tritt und sein Leben in die Hand nimmt.

Über Gabriele Kögl

Gabriele Kögl, wurde in Graz geboren und wuchs in der Weststeiermark auf. Sie absolvierte ein Lehramtsstudium in Graz sowie ein Studium an der Filmakademie Wien. Sie verfasste Drehbücher für Kurz- und Dokumentarfilme, seit 1990 schreibt sie literarische Texte: Romane, Theaterstücke und Hörspiele. Gabriele Kögl erhielt zahlreiche Preise, zuletzt wurde sie 2019 für ihr Hörspiel »Höllenkinder« mit dem Prix Europa für das beste europäische Hörspiel des Jahres ausgezeichnet.

Vor Ort wird es einen Büchertisch der Buchhandlung Nentwich geben.

Anmeldung erforderlich unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at

Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen.