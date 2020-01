Kulturgericht

Lesung Gerhard Altmann am 18.Jänner Gepostet von redaktion on 13.1.2020 • In der Kategorie Literatur Das Kulturforum Südburgenland beginnt das neue Jahr mit Literatur! „querfeldein“ so nennt der bekannte burgenländische Autor Gerhard Altmann seine Lesung am 18. Jänner im Kulturforum in Eberau. Quer durch sein bisheriges literarisches Schaffen stellt er vor allem natur- und umweltbezogene Lyrik und Prosa in den Mittelpunkt seines Programms. Der vielseitige Künstler beweist sich zusätzlich auch als durchaus ernstzunehmender Musiker(mit Gitarre). Beginn der Veranstaltung ist, wie immer, um 19:30 im Kulturforum, Tickets(VVK:10 Euro) per mail oder Telefon.office@kufos.at, 0664/4643238.( AK:12 Euro !)

