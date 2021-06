Literaturhaus am Wasser

+1

Ausblick auf den Sommer 2021: Lesungen auf dem Neusiedler See



Fr 25. Juni 2021, 17.00 Uhr

Fr 20. August 2021, 17.00 Uhr

Start: Seebad Mörbisch, Hafen der Schifffahrtslinie Drescher

Im Sommer holen wir am Wasser Lesungen nach, die in diesem Frühjahr durch Corona ins Wasser fallen mussten: Wir freuen uns das Literaturhaus Mattersburg auf den Neusiedler See zu verlegen!



Erste Details zum Programm:



Den Beginn macht am 25. Juni 2021 Stefanie Sargnagel mit ihrem Roman „Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin“. Mit an Bord: die avantgardistische Popmusikerin Fauna.



Am 20. August 2021 wird Franzobel bei unserer sommerlichen Lesung auf dem Wasser zu Gast sein. Er liest aus seinem Buch „Die Eroberung Amerikas“ lesen. Die Lesung wird ebenso musikalisch begleitet.



Das Schiff startet jeweils vom Hafen der Drescher Line in Mörbisch. Die Fahrt beginnt um 17 Uhr und dauert circa 2,5 Stunden. Die Lesungen finden bei jedem Wetter statt. Auf dem Schiff gibt es sowohl im Freien als auch unter Dach ausreichend Sitzplätze. Corona-Abstände können problemlos eingehalten werden.



Die Teilnehmer*innenzahl bei unseren Veranstaltungen ist limitiert, die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung und ab sofort per mail möglich: andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at

Den jeweils aktuellen Stand zu unseren Covid-Vorsichtsmaßnahmen erhalten Sie mit der Bestätigung zur Veranstaltungsteilnahme.