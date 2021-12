Literaturhaus im Wohnzimmer 2021-10: Begegnungen mit Autor*innen online

+1

Gespräch mit Barbi Marković

Di, 07. Dezember 2021, 18:00 Uhr

via Zoom – Anmeldung erforderlich

Einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit des Literaturhauses Mattersburg ist es, Wege des Austauschens zwischen Publikum und Schreibenden zu schaffen und Raum für Fragen und Antworten zu eröffnen. Diese Tradition des Literaturhauses Mattersburg führen wir unter dem Motto „Literaturhaus im Wohnzimmer“ weiter, auch in Zeiten, in denen direkte Treffen und Veranstaltungen nicht möglich sind.

Über den Roman

Belgrad, 1995: Marko, seine Schwester Vanja und Kasandra aus der Roma-Siedlung leben im „riesigen psychowirtschaftlichen Desaster“ der 90er-Jahre – einem Teufelskreis aus Armut, Gewalt, Inflation, Drogen und neuen Technologien. Doch gibt es auch Gangs und Dealer, einen verrückten Wissenschaftler und eine Zeitmaschine, eine Balkan-Pop-Ikone und schrägen Sex, es gibt Bombardements und Zerstörung, aber auch Musik und Freundschaft. Und als die drei Jugendlichen in das Kriegsjahr 1999 katapultiert werden, begreifen sie, dass sie ihre Stadt aus den verheerenden 90ern befreien müssen. In einer rasanten Verfolgungsjagd versuchen sie, den Schlüssel zur Zeitschleife zu finden und Geschichte neu zu schreiben.

Über Barbi Marković

geboren 1980 in Belgrad, studierte Germanistik, lebt seit 2006 in Wien, 2011/2012 als Stadtschreiberin in Graz. 2009 machte Marković mit dem Thomas-Bernhard-Remix-Roman „Ausgehen“ Furore. 2016 erschien der Roman „Superheldinnen“, für den sie den Literaturpreis Alpha, den Förderpreis des Adelbert-von-Chamisso-Preises sowie 2019 den Priessnitz-Preis erhielt. 2017 las Barbi Marković beim BachmannPreis, 2018 wurde „Superheldinnen“ im Volkstheater Wien aufgeführt. Zahlreiche Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele.

Den Zoom-Link zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung unter

office@literaturhausmattersburg.at

Für weitere Rückfragen erreichen Sie uns auch telefonisch unter 0699 / 11970667

Kontakt

Literaturhaus Mattersburg

Lisa Schwarz

Brunnenplatz 4, Rathaus 1. Stock

A-7210 Mattersburg

+43 (0)699 11970667

www.literaturhausmattersburg.at

www.facebook.com/LiteraturhausMattersburg

www.instagram.com/literaturhaus_mattersburg