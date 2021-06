Anton Josef – Gassenkonzert

0

Freitag, 18. Juni 2021 um 19:00 Uhr im FreuRaum Eisenstadt

Anton Josef bringt zusammen, was zusammengehört. Nämlich „burgenländische“ Mundartmusik und das auf moderne, lässige Art und Weise. Diese beginnt bei lebensnahen, selbstironischen und humoristischen Texten und endet irgendwo zwischen trockenem Wortwitz, einem Funken Melancholie und höchstwahrscheinlich ein oder zwei Bier an der Bar.

Diesmal alleine, sonst auch als Duo oder mit seiner ganzen Band, Anton Josef und Co verbindet nicht nur die Musik, sondern vor allem eines: Die Lebensfreude, Energie und der Spaß.Eines ist von vornherein gewiss: Der Schmäh rennt immer! Und am Ende des Tages scheint es so, als wären einem die Melodien und Texte schon lange vertraut gewesen.

Ohrwurmpotential garantiert! Musik ohne Ablaufdatum eben.Das Konzert findet nur bei Schönwetter statt. Bitte um Tischreservieren. Die Küche ist bis 19:30 geöffnet.Die geltenden COVID-Regeln werden eingehalten. Also bitte mit 3G kommen.

Hier gehts zu den Tickets