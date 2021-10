„Die schöne Müllerin“-Liederzyklus von Franz Schubert am 6.November in Eberau

+1

Für Klassikfans gibt es am 6. November ein besonderes Highlight im Kulturforum in Eberau.

Konrad Huber( Bariton) und Martina Schäffer( Gitarre) interpretieren den Liederzyklus „Die Schöne Müllerin“ von Franz Schubert (Text: Wilhelm Müller).

Die österreichische Gitarristin Martina Schäffer absolvierte ihre Ausbildung am Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland in Eisenstadt, an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und an der Musikhochschule Lübeck in Deutschland. Ihre künstlerische Diplomprüfung legte sie mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Seither ist sie als Solistin und Gitarrenpädagogin international tätig. Zusammen mit dem Südtiroler Bariton Konrad Huber, der an der Staatsoper Wien engagiert ist, transkribiert und interpretiert sie Werke von Mozart, Haydn, Wellesz und Schubert, darunter eben auch den Liederzyklus „Die schöne Müllerin“. Im Kulturforum ist an diesem Abend die Gitarre ein kongeniales Instrument um die emotionale Tiefe des Gesangs zu verdeutlichen.

Beginn des Konzertes am 6. November ist um 19:30 Uhr

Tickets sind in den Filialen der Raiffeisenbakn Güssing/ Jennersdorf zum Preis von 15 Euro erhältlich. Der Preis gilt auch für verbindliche Reservierungen unter 0664 46 43 238 oder office@kufos.at. Abendkasse: 18 Euro.

Die aktuellen Covid Bestimmungen gelten auch hier( 3 G- Regel)