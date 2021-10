500 junge Stimmen bringen von 23.-24. Oktober Eisenstadt zum Klingen. “Wir CHÖRN z’sam” – unter diesem Motto findet an diesem Wochenende das Festival der Landesjugendchöre aus allen Bundesländern, aus Südtirol und mit dem Jugendchor Österreich statt. In Eisenstadt treten die Chöre am 23. und am 24. Oktober auf.

Samstag, 23.10.2021 ab 17:00 Uhr Stadtkonzerte in der Fuzo (mehrere Standorte)

Sonntag, 24.10.2021 18:00 Uhr Festkonzert im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt Karten für das Konzert sind über oeticket.at erhältlich. Zusätzlich wird das Festkonzert auch über einen live-stream übertragen. Es gibt die Möglichkeit, über webstagemusic.com Tickets dafür zu erwerben.

Info: www.chorverband-burgenland.at