Kulturgericht

Kultband „The Base“ am 31. Jänner im Kulturforum Gepostet von redaktion on 28.1.2020 • In der Kategorie Musik Das Grazer Rocktrio „The Base“ genießt mittlerweile Kultstatus. Die Band, bestehend aus Norbert Wally (Gesang, Gitarre) Albrecht Klinger( Bass) und Schlagzeuger Karlheinz Miklin jr., wurde 1989 gegründet. Mit dem Debütalbum „Jet Crash Kills“ gelang ihnen 1996 der Durchbruch. Soeben haben sie ihre mittlerweile 14. CD produziert: „Tribal Dialects“ ist ein Doppelalbum voller Groove, mehr Ballade als Soft Rock . Zur Präsentation sind sie derzeit auf Tournee durch Österreich, wobei sie in jedem Bundesland ein Konzert geben. Im Burgenland wird dieser Event am Freitag, 31. Jänner im Kulturforum Südburgenland in Eberau stattfinden. Beginn: 19:30 Uhr Tickets dafür gibt es zum Preis von 12 Euro (VVK: office@kufos.at, Tel.:0664 46 43 238) und 15 Euro an der Abendkasse.

