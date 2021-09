Philipp Hochmair / Die Elektrohand Gottes SCHILLER Balladen RAVE

+1

Feinste deutsche Lyrik meets Elektro-Beats: Philipp Hochmair und seine Band »Die Elektrohand Gottes« verwandeln Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert. Das neue Album wird am 27. Oktober im Burgtheater präsentiert.

Die über zweihundert Jahre alten Verse sind dem Schauspielerstar absolutes Lebenselixier, sie haben für ihn nichts mit Schulzwang und Bildungsbürgertum zu tun, sondern mit Techno, Industrial und Ekstase. Mit Konfrontation!

Philipp Hochmair greift in das große Sprachwerk Schillers hinein, sucht den pochenden Herzschlag der Worte, treibt mit diesen literarischen Kostbarkeiten ein rauschhaftes Selbstexperiment. »Die Balladen sind Zündstoff, den wir mit der Maschinerie unserer Geräte abbrennen wollen«, sagt Hochmair. Das ist Schiller heute, hier, jetzt. Unter den rhythmischen Elektro-Rock-Klängen der Künstlerband und der rauschhaften Performance des Schauspielers zeigt sich die explosive Energie dieser klassischen Balladen. So hat man Schiller noch nie gehört!

Erscheint am 29. Oktober 2021.



Philipp Hochmair (Vocals), Tobias Herzz Hallbauer (Gitarren/Sampler),

Jörg Schittkowski (Maschinen/Bass), Rajko Gohlke (Synthesizer/Elektro-Percussion)

Musik: Die Elektrohand Gottes

Balladen von Friedrich Schiller und »Der Erlkönig« von J. W. v. Goethe

Vertrieb: hoanzl.at | brokensilence.de

www.philipphochmair.com