Kulturgericht

Sambaklänge in Eberau am 19. September 2020 Gepostet von redaktion on 14.9.2020 • In der Kategorie Musik Gegenwärtig fällt es so mancher(und manchem) nicht leicht, heiter und unbeschwert zu sein. Da kommt das Konzert der Gruppe „Coisalinda“ am 19. September im Kulturforum in Eberau gerade recht: Samba und Bossa Nova Rhythmen schaffen eine brasilianische Klangkulisse, das Saxofon von Werner Reiter trägt zu diesem Abend voller harmonischer Intensität wesentlich bei. Die übrigen Bandmitglieder sind Günther Schalk(Gitarre), Robert Tesar(Kontrabass) und Otto Irsic(Schlagzeug). Konzertbeginn ist um 19: 30 Uhr, Tickets(VVK 12.-/AK:15.-), telefonisch(0664/46 43 238) oder email: office @kufos.at beim Kulturforum in Eberau.

