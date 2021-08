100 Jahre Burgenland: Festliche Haydn Gala im Schloss Esterházy

+1

Anlässlich des 100-Jahres Jubiläums luden das Land Burgenland und die Stiftungen Esterhazy am Sonntag zur festlichen Haydn Gala.

Die österreichischen Gesangstars Daniela Fally, Andreas Schager sowie Adrian Eröd, das führende Originalklangensembles Barucco und der italienische Ausnahmetrompeter Gabriele Cassone gaben ausschließlich Werke von Joseph Haydn zum Besten. Fast vier Jahrzehnte fungierte er als Kapellmeister am Hofe der Fürsten Esterházy und komponierte hier einen Großteil seines Oeuvres. Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft folgten der Einladung

Haydnsaal © Esterhazy/Andreas Tischler

Dankesworte und Glückwünsche

Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf betonte die wichtige Rolle der Kultur für die Werte des Burgenlandes: „Mit der Haydn Gala im Schloss Esterházy, welche in Zusammenarbeit von Land Burgenland und der Stiftung Esterházy veranstaltet wurde, konnten wir ein weiteres musikalisches Highlight im Jubiläumsjahr setzen. Ein gelungener Abend, der es erlaubte, uns musikalisch mit der eigenen Geschichte und Identität unseres Landes auseinanderzusetzen.“



Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Stiftungen Esterházy, dazu: „Es war uns eine besondere Ehre, Gastgeber der offiziellen Gedenkfeier dieses Jubiläumsjahres zu sein. Zudem konnte den Werken des großen Meisters Joseph Haydn am Originalschauplatz seines Schaffens gelauscht werden. Das ist ganz im Sinne unseres Anspruches, das gemeinsame Erbe zu pflegen, zu entwickeln und weiterzugeben.“



Werke der Musikgeschichte im Jubiläumsjahr

Zu hören waren Werke wie das „Te Deum“ für Maria Theresia und die Kaiserhymne, die in Eisenstadt uraufgeführt wurden, aber auch das Trompetenkonzert, ausgewählte Arien aus den Opern „Il mondo della luna“ und „Acide e Galatea“ sowie der „Herbst“ aus dem Oratorium „Die Jahreszeiten“.



Die künstlerischen Darbietungen auf höchstem Niveau genossen unter anderem Astrid Eisenkopf, Stefan Ottrubay, Harald & Ingeborg Serafin sowie Maggie Entenfellner.