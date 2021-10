800 Jahre Bildein: Präsentation der Ortschronik

+1

Höhepunkt der zahlreichen Feierlichkeiten zum Jubiläum war die Präsentation der Ortschronik am Sa. 2. Oktober um 16 Uhr im WeinKulturHaus Bildein.

Ein buntes Rahmenprogramm mit Festansprachen von LAbg. Bgm. Walter Temmel, LAbg. Bgm. Wolfgang Sodl und BM a.D. NR Niki Berlakovich, die das fertige Buch lobten.

Die Vorstellung der Chronik von Teamleiter Franz Gombots, des Jubiläumsweins von Hans Stangl, und viel Musik (Musikverein Eberau, Musica Felice, Männergesangsverein Bildein) sorgten für einen kurzweiligen, aber würdigen Festakt.

Am Sonntag, 3.10.2021 erfolgte in der Vituskirche der Dankgottesdienst durch Pfarrer Mag. Karl Schlögl! (Foto auch anbei im Dropboxlink)

Alle Infos unter 800jahre.bildein.at

Die Ortschronik Bildein

Nicht nur das Burgenland feiert heuer einen runden Geburtstag: Bildein wurde 1221 – wie viele Nachbardörfer im Pinkaboden — erstmals urkundlich (als „Belud“) erwähnt. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden hatte Bildein allerdings bisher keine eigene Ortschronik.

Gründe und Anlässe genug für Franz Gombots, begeisterter Hobby-Archäologe und -Historiker aus dem Dorf ohne Grenzen, 2013 das Projekt „Dorfchronik Bildein“ ins Leben zu rufen. Ihm und seinem 10-köpfigen Team gelang es in den letzten acht Jahren ein Jahrhundertwerk in 560 Seiten und mit 650 Abbildungen zu gestalten. Hier wird die äußerst bewegte Geschichte der bis vor wenigen Jahrzehnten eigenständigen Gemeinden Ober- und Unterbildein erzählt, die erst in jüngster Vergangenheit richtig zusammenwachsen konnten.

Es war nie geplant, diese Ortschronik als wissenschaftliches Werk zu erstellen. Vielmehr soll sie einen zeitgeschichtlichen Überblick über die Historie Bildeins vermitteln. Bewusst wurden viele Zeitzeugen befragt um die Chronik lebendig zu halten sowie Besonderheiten und Wesensmerk-male der Ortsbevölkerung aufzuzeigen.

Erhältlich ist die Chronik zum Preis von EUR 50,- im Gemeindeamt Bildein, Florianigasse 1, Tel. 03323/2597 oder post@bildein.bgld.gv.at