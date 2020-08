Kulturgericht

Gepostet von redaktion on 27.7.2020 • In der Kategorie News

Wie so viele Veranstalter, so musste auch das „Kulturforum Südburgenland“ in Eberau in den letzten Monaten eine Reihe von Veranstaltungen absagen. Aber jetzt startet man voll durch: Am 1. August gibt es ein Konzert mit der Pinkataler Formation „A guade Stund“- im Garten den Kulturforums am Hauptplatz Nr. 27 in Eberau.

So wie sich’s liest, so hört es sich an.

Denn so nennt sich die Mundartband aus dem Südburgenland , die seit kurzem mit ihrem Programm eigene authentische Lebenslieder auf die Bühne zaubert. Dabei greift die 5-köpfige Gruppe auf ein reichhaltiges Sammelsurium an Instrumenten zurück. Harmonika, Gitarren und verschiedene Tasteninstrumente bilden dabei die Grundzutaten, während Percussions und Voices die Musik dieser Band gekonnt abrunden.

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets( 10.-) an der Abendkasse( bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Saal statt- Corona konform- dann max. 45 Plätze)

Besetzung:

Heidrun Herrmann: Bass, Gesang

Matthias Gruber: Tasteninstrumente, Gitarre, Gesang

Christoph Mittl: Steir. Harmonika, Gitarre, Gesang

Christopher Werner: Akkordeon, Gitarre, Gesang

Ari Linger: Schlagwerk, Percussions