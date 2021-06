Ausstellung schilf schneiden – Vom Bauen am Neusiedler See

+1

9. Juli – 2. Oktober 2021

Öffnungszeiten: Donnerstag 09:00 – 21:00 / Freitag 08:00 – 16:00

Raumburgenland contemporary, 7000 Eisenstadt, Fanny-Elßler-Gasse 4

Eintritt frei

Finissage am 2. Oktober im Rahmen der Langen Nacht der Museen

Bauen im und am Neusiedler See – kaum ein Thema lässt die Wogen stärker hochgehen. Wie sieht der richtige architektonische Umgang mit dem See aus? Wie geht nachhaltiges Bauen am See?

Eine spannende Alternative zum heute vorherrschenden Bauen im See stellt der Entwurf schilf schneiden von Nikolaus Gartner dar.

schilf schneiden steht sinnbildlich für eine nachhaltige Umgangsform mit der Kulturlandschaft des Neusiedler Sees. Dieser Idee folgend versucht die Ausstellung die gegenwärtigen Strukturen rund um den See räumlich zu erfassen, deren Ausprägungen programmatisch, typologisch und morphologisch im Kontext der Geschichte zu analysieren, um gegenwärtig gültige Fragen und Antworten im richtigen Umgang mit der Kultur- und Naturlandschaft des Schilfgürtels zu formulieren.



Am Samstag, den 17. Juli 2021 um 10:00 Uhr findet eine kuratierte Führung mit Nikolaus Gartner statt. Dauer: ca. 1 Stunde. Begrenzte Teilnehmerzahl! Wir ersuchen um Anmeldung unter hg@raumburgenland.at