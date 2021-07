Burgmaus FORFEL wird ein Viertel Jahrhundert jung!

Termine: Samstag, 17. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Forchtenstein, Burg Forchtenstein

15.30 – 17.00 Uhr, Pöttsching, Meierhof

Montag, 19. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Mattersburg, Schwimmbad Mattersburg

15.30 – 17.00 Uhr, Schattendorf, Warmbad Schattendorf

Dienstag, 20. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Eisenstadt, Schloß Esterhazy

15.30 – 17.00 Uhr, Neufeld, Sportplatz

Mittwoch, 21. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Rust, Ruster Seebad

15.30 – 17.00 Uhr, Mörbisch, Seebad Mörbisch am See

Donnerstag, 22. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Podersdorf, PODOplay (Strandbad)

15.30 – 17.00 Uhr, Mönchhof, Spielplatz (Angergasse-Rossschwemme)

Freitag, 23. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Oberpulledorf, Hauptplatz Oberpullendorf

15.30 – 17.00 Uhr, Lackenbach, Schloss Lackenbach

Sonntag, 25. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Neusiedl, Wiese VOR dem Seebad

15.30 – 17.00 Uhr, Kittsee, Schlosspark

Montag, 26. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Großwarasdorf, Park Großwarasdorf (KUGA)

15.30 – 17.00 Uhr, Rechnitz, Schlosspark

Dienstag, 27. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Güssing, Festwiese

15.30 – 17.00 Uhr, Rauchwart, Badesee Rauchwart

Mittwoch, 28. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Eberau, Kinder- und Wassererlebniswelt

15.30 – 17.00 Uhr, St. Martin an der Raab, Garten Musikheim Doiber

Donnerstag, 29. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Jennerdorf, Mutter Theresa Platz (vor Kirche) 15.30 – 17.00 Uhr, Kalch, Ortszentrum

Freitag, 30. Juli

10.00 – 11.30 Uhr, Oberwart, Freibad Oberwart

15.30 – 17.00 Uhr, Großpetersdorf, Freibad Großpetersdorf

Sonntag, 1. August

15.30 – 17.00 Uhr, Stadtschlaining, Hauptplatz Stadtschlaining