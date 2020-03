Kulturgericht

Die Fürsten und ihre Dienerschaft Gepostet von redaktion on 3.3.2020 • In der Kategorie News Ein Leben ohne Diener wäre am fürstlichen Hof kaum möglich gewesen, denn sie waren verantwortlich für sämtliche Aufgaben rund um das Wohl der fürstlichen Familie und ihrer Gäste. Diese Aufgaben waren anstrengend, aber teilweise auch sehr spannend! Diese Führung gewährt euch Einblicke in das Leben im Schloss Esterházy im 18. und 19. Jahrhundert. Dabei könnt ihr euch selbst als Fürstin oder Fürst versuchen oder auf den geheimen Wegen der Dienerschaft wandeln. Dauer: ca. 75 min

Altersempfehlung: ab 7 Jahren

