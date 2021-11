Die langersehnte Jubiläumsausgabe des picture on festival nimmt Fahrt auf!

+1

Eineinhalb Jahre sind vergangen, seitdem das Organisationsteam das 20-jährige Jubiläum des kunterbunten Musikfestivals schweren Herzens zum ersten Mal um ein Jahr verschieben musste. Und es blieb nicht dabei: Auch die für 2021 geplante Ausgabe musste nach langem Drehen und Wenden wieder auf Eis gelegt werden. Aber nun, nach zwei Jahren ohne Festivaltrubel, wird der Bildeiner Sommer wieder bunter & lauter – 2022 soll das picture on festival endlich wieder stattfinden.

In den zwei Sommer ohne Festival hat sich vor allem das Geländeteam rund um Thomas Dunst und Jörg Zambo mächtig ins Zeug gelegt: Einige schon jahrelang aufgeschobene Projekte in punkto Infrastruktur wurden umgesetzt und sollen in den kommenden Jahren für Besucher*innen sowie das Festivalteam Verbesserungen bringen. Außerdem wurde mit viel Herzblut und Liebe ins Detail im Sommer dieses Jahres auch die eine oder andere Veranstaltung organisiert: Liebgewonnene, kleinere Events wie die Mondscheinkinos, der Buschenschank und ein Einzelkonzert von Willi Resetarits konnten wie geplant stattfinden und waren ein voller Erfolg. Als Draufgabe ließ der Konzertabend “pin ka festival” zum traditionellen picture on-Termin sogar wieder etwas Festivalstimmung aufkommen.

Doch der Wunsch, endlich wieder ein “richtiges” Festival veranstalten zu können, ist beim Team die ganze Zeit über spürbar gewesen. “Die Festivalpause war natürlich aus gesundheitspolitischen Gründen wichtig und notwendig, aber mit der angestauten Motivation und Kreativität wollen wir unseren Besucher*innen im kommenden Jahr ein unvergessliches Musikspektakel bieten.”, sagt Paul Grosz.

Voller Vorfreude darf nun also das erste Bandpaket für das picture on festival 2022 bekannt gegeben werden:

Erfreulicherweise konnten viele Acts aus den Programmen von 2020/21 auch für die kommende Ausgabe engagiert werden, so kommen die zehnköpfige Urban-Brass-Formation MOOP MAMA, die US-amerikanischen Punk-Rock-Legenden von ANTI-FLAG und der deutschen Rapper mit Reggae- Einschlag, GReeeN, nun doch noch nach Bildein. Ebenfalls für 2022 bestätigt werden konnten die irische Singer-Songwriterin WALLIS BIRD sowie die schrägsten heimischen Rock’n’Roll-Größen von THE INCREDIBLE STAGGERS. Weiters kommt mit KEROSIN95 die Antithese zum deutschen Gangster-Rap auf die Bildeiner Bühne, und mit dem Video-Mashup-Künstler KURT RAZELLI feiern wir eine kleine Premiere in Bildein, wenn es erstmals gilt, Musik und Bild mittels Videoleinwand auf der Bühne zu verbinden. Genreübergreifendes hat das sechsköpfige Wiener Künstlerkollektiv BUNTSPECHT im Gepäck, die ihre Songs als „Kinderlieder für Erwachsene“ bezeichnen und dabei einen weiten Bogen zwischen Pop und Jazz spannen. Ein Wechselbad der Gefühle erwirkt auch ALICIA EDELWEISS, die uns bei ihrem Konzert auf doppeldeutige Erzähl-Reisen mitnimmt, sowie die Salzburger Space-Rocker STEAMING SATELLITES, die in ihren Songs die Gitarrenklänge der 70er und die Sounds der Gegenwart gekonnt miteinander verbinden.

Aufgrund der Verschiebung können bereits erworbene Karten noch bis Ende des Jahres bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle, bei der das Ticket erworben wurde, retourniert werden – alle Infos finden sich auf der Festivalwebsite unter www.pictureon.at.

Weitere Bandankündigungen und Infos zum skurrilen Lesungsprojekt „Anschiffen“ am Pinkastrand, das heuer seinen unglaublichen 10. Geburtstag feiert, folgen in den nächsten Wochen.

Bisher bestätigt:

Moop Mama (DE) • Anti-Flag (US) • GReeeN (DE) • Wallis Bird (IRE) • The Incredible Staggers (AT) • Kerosin95 (AT) • Kurt Razelli (AT) • Buntspecht (AT) • Steaming Satellites (AT) • Alicia Edelweiss (AT)

Internet:

www.pictureon.at

www.facebook.com/pictureonfestival