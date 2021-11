Dommusik St. Martin spielt Haydns Schöpfungs-Messe

+1

Eisenstadt, Haydnkirche

So, 21. November 2021, 18:30 Uhr

Joseph Haydn, Schöpfungs-Messe

Anlässlich des Doppeljubiläums „60 Jahre Diözese – 100 Jahre Burgenland“ gestaltet die Dommusik St. Martin seit Mai 2020 einen zweijährigen Zyklus, in dem das sakrale Gesamtwerk des Genius loci Joseph Haydn – 14 Messen und mehr als 20 andere Sakralwerke –, sowie Kompositionen von Musikern, die in Haydns Biografie eine besondere Bedeutung hatten, zu hören sind.

In diesem Umfang gilt das Projekt als weltweit erstmalig; einige Werke Haydns, die bislang nur in musikwissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht waren, wurden eigens für die (Erst-) Aufführungen im Eisenstädter Zyklus in aufführungstaugliches Notenmaterial übertragen.

Zum krönenden Abschluss des Großprojekts mit insgesamt 32 Aufführungsterminen wird am kommenden Sonntag, 21. November, 18:30 Uhr, an Haydns Grab in der Bergkirche Eisenstadt seine Schöpfungs-Messe sowie der Chor „Vollendet ist das große Werk“ aus dem Oratorium „Die Schöpfung“ zu erleben sein. Der Eintritt ist frei.