Eindrucksvoller Auftakt zum KLANGfrühling 2021

Auf Wiedersehen „Live is life” – Willkommen zum KLANGfrühling 2021

Emotionaler Auftakt zur KLANGfrühling Jubiläumssaison 2021 –

ab kommendem Samstag geht das „Fest der Vielfalt“ auf der Friedensburg weiter

Am Samstag, 4. September 2021, waren große Gefühle in Stadtschlaining beim KLANGfrühling angesagt:

OPUS gaben gemeinsam mit dem Opus Pocus Orchestra unter der Leitung von Christian Kolonovits ihren musikalischen Abschied vom Burgenland. Zum letzten Mal erklang hier der Welthit „Live is life“ vor heimischem Publikum, nur wenige Kilometer entfernt von jenem Platz, wo das Lied seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat. Der neu gestaltete Hauptplatz Stadtschlaining war die beeindruckende Kulisse für diesen Anlass und wurde vom Publikum begeistert angenommen. „Das ist der schönste Platz im ganzen Burgenland, so etwas hab ich noch nicht gesehen!“ zeigte sich ein Gast aus Eisenstadt beeindruckt.

Gleichzeitig wurde mit dem Konzert in einer neuen Form das Festival KLANGfrühling 2021 eingeläutet, das heuer unter dem Motto „Fest der Vielfalt“ steht. Und vielfältig sind auch die Feieranlässe: Wir sind 100, 30 Jahre Stadtschlaining, 20 Jahre Klangfrühling.

Auf der neu renovierten Friedensburg Schlaining, in Bad Tatzmannsdorf und in allen fünf Ortsteilen von Stadtschlaining gibt es bis zum 19. September die Möglichkeit, Stars der Klassik, mit Musik, die berührt und begeistert, zu erleben. (Detailprogramm angefügt).

Daneben gibt es ein buntes Begleitprogramm wie eine Buchpräsentation, das traditionelle „Wirtshaussingen“ oder die „Tafelmusik“ am 12. September, wo kulinarische Köstlichkeiten des REDUCE Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf abwechselnd mit Streichquartettklängen genossen werden können.

„Nach dem großartigen Start freuen wir uns auf die nächsten Konzerte und Veranstaltungen beim KLANGfrühling 2021 und vor allem auf viele Gäste, die die Gelegenheit für einen Besuch der Jubiläumsausstellung nutzen.“ so Werner Glösl vom Verein Zukunft Schlaining. Mit der Eintrittskarte zum KLANGfrühling gibt es nämlich eine Ermäßigung beim Besuch der Jubiliäumsausstellung „Wir sind 100″.

Karten für den KLANGfrühling 2021 sind im Tourismusbüro Stadtschlaining und bei Öticket erhältlich. Nähere Infos:

info@stadtschlaining.bgld.gv.at

Tel. 03355 220130

www.klangfruehling.at

DETAILPROGRAMM:

Samstag, 11. September 2021

Friedensburg Schlaining, Burghof

Eröffnung KLANGfrühling 2021

18.00 Uhr: KLANGburg – Kristina Schranz, Haydnbrass u.a.



19.30 Uhr: Friedensburg Schlaining, Granarium

BURGENLAND-VENEDIG – Venice Baroque Strings

Vivaldi, Albinoni u.a.

Sonntag, 12. September 2021, 11.30 Uhr, Friedensburg Schlaining, Granarium

KULINARISCHE TAFELMUSIK – ArTime Quartet

Dienstag, 14. September 2021, 19.30 Uhr, Friedensburg Schlaining, Granarium

STIMME – Eva Maria Marold: Lieder von Liebe, Freude und Leidenschaft, Texte mit Humor und Tiefgang

Mittwoch, 15. September 2021, Friedensburg Schlaining, Rittersaal

18.00 Uhr: VOM KOMMEN UND GEHEN – Buchvorstellung & Lesung,

Peter Menasse und Wolfgang Wagner

19.30 Uhr: Friedensburg Schlaining, Granarium

KLASSISCH – Die Wiener

Günter Seifert – Violine

Hubert Kroisamer – Violine

Hans Peter Ochsenhofer – Viola

Valentin Erben – Cello

Josef Niederhammer – Kontrabass

Ferhan Önder, Klavier

Haydn, Mozart, Schubert

Donnerstag, 16. September 2021, 19.30 Uhr, Friedensburg Schlaining, Granarium

VIRTUOS – Duo Önder, Die Wiener

Ravel, Glass, Saint-Saens

Freitag, 17. September 2021, 19.30 Uhr, Bad Tatzmannsdorf, Katholische Pfarrkirche

ERINNERN – Wiener Kammerchor. Mozart-Requiem, Krammer (UA)

Samstag, 18. September 2021, ab 14.00 Uhr: KLANGschlaining in allen Ortsteilen

19.30 Uhr: Friedensburg Schlaining, Granarium

GEBURTSTAG – Haydn Chamber Ensemble

Cornelia Löscher – Violine

Luca Monti – Klavier

Hannes Gradwohl – Cello

Haydn, Mozart, Piazzolla

Sonntag, 19. September 2021, 11.00 Uhr, Bad Tatzmannsdorf, REDUCE Kultursaal

ROMANTISCH – Boris Bloch

Schubert, Chopin u.a. Ihre Karten für die Veranstaltungen können Sie gerne telefonisch