Erfolgreiche Halbzeitbilanz für den KLANGfrühling 2021 – weitere Höhepunkte bis zum Sonntag

+1

Die 20. Ausgabe des Festivals KLANGfrühling ist in der Halbzeit angekommen. Die Zwischenbilanz fällt sehr erfreulich aus. Die Veranstaltungen und Konzerte, die unter dem Motto „Fest der Vielfalt“ stehen, haben ausgezeichnete künstlerische und berührende Darbietungen gebracht, die vom Publikum begeistert angenommen wurden. Opus Klassik, the Venice Baroque Strings, Eva Maria Marold sowie „Die Wiener“ und Ferhan Önder haben mit großer Spielfreude auf der neu renovierten Friedensburg Schlaining musiziert.

In den noch verbleibenden Festivaltagen warten weitere musikalische Höhepunkte auf das Publikum.

Donnerstag, 16. September l 19.30 Uhr:

Das Klavierduo Ferhan & Ferzan Önder bringt Maurice Ravel, Philipp Glass und zusammen mit den „Wienern“ den „Karneval der Tiere“. (Friedensburg Schlaining, Granarium)

Freitag, 17. September l 19.30 Uhr:

Der Wiener Kammerchor unter Michael Grohotolsky bringt Mozarts Requiem und eine neue Komposition von Gerhard Krammer zur Uraufführung. (Katholische Kirche Bad Tatzmannsdorf).

Samstag, 18. September

Von 14.00 – 18.00 Uhr sind wir wieder musikalisch in den Ortsteilen unterwegs und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

KLANGschlaining

14.00 Uhr: Drumling 18, Fam. Glösl

15.00 Uhr: Neumarkt i.T. 238, Fam. Grünbauer-Lagler

16.00 Uhr: Altschlaining 117, Fam. Kristaloczi

17.00 Uhr: Goberling 63, Fam. Schrantz

18.00 Uhr: Stadtschlaining, Hauptplatz 14, Dr. Miksch

19.30 Uhr:

Zum 20. Geburtstag des KLANGfrühling und zum 100. Geburtstag des Burgenlands gratuliert das „Haydn Chamber Ensemble“ mit Mozart, Haydn und den Tango-Jahreszeiten von Astor Piazzolla. (Friedensburg Schlaining, Granarium)

Sonntag, 19. September l 11.00 Uhr:

Das Finale des Festivals bestreitet Boris Bloch im REDUCE Kultursaal Bad Tatzmannsdorf. Mozart, Schubert und Chopin stehen dort auf dem Programm.

Tickets & weitere Infos:

info@stadtschlaining.bgld.gv.at

Tel. 03355 2201-30

www.klangfruehling.at

www.stadtschlaining.com