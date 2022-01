Esterhazy Privatstiftung: Michael Gröschl als Vorstand bestellt

+1

Michael G. Gröschl (43), der über mehrere akademischen Abschlüsse in Betriebswirtschaft aus England, Südafrika und Österreich verfügt, sammelte erste berufliche Erfahrungen im Familienunternehmen sowie als Business Controller bei Rodamco Central Europe. 2007 wechselte er in das Beteiligungsmanagement der Esterhazy Betriebe GmbH und übernahm die Leitung des Beteiligungs- und Projektmanagements der Esterhazy Gruppe. Im Jahr 2013 wurde er in den Vorstand der Domänen Privatstiftung und der F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt sowie im Dezember 2014 in den Vorstand der Esterhazy Privatstiftung bestellt.



Michael Gröschl über seine erneute Bestellung: „Ich freue mich über das große Vertrauen, dass mir entgegengebracht wird. Es ist etwas Besonderes, als Teil des Vorstandes die Zukunft dieses burgenländischen Leitbetriebs mitgestalten zu können. Gemeinsam mit dem Management und unseren Mitarbeitern arbeiten wir mit vielen innovativen Ideen am weiteren Unternehmenserfolg der Esterhazy Gruppe.“



Über Esterhazy

Seit vier Jahrhunderten agiert Esterhazy als eine der wichtigen wirtschaftlichen Kräfte und als bedeutender Impulsgeber vor allem in der pannonischen Region. Verbindendes Element ist der gruppenweite Anspruch auf langfristige Werterhaltung und -erhöhung sowie ein qualitätsbewusstes Agieren auf allen Ebenen.

Die vier Unternehmensbereiche „Pannatura“, „Immobilien“, „Tourismus, Kultur und Veranstaltungen“ sowie „Weingruppe Esterhazy“ werden weitgehend dezentral geleitet. Die „Esterhazy Betriebe GmbH“ bietet als Managementgesellschaft allen Bereichen zentrale Dienstleistungen, wie beispielsweise Finanzen, Personalwesen, IT, Rechtsberatung und Unternehmenskommunikation.

Die Gesamtsteuerung der Gruppe erfolgt durch die Geschäftsführung der Esterhazy Betriebe GmbH und an oberster Stelle durch die Vorstände der Stiftungen.