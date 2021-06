Familienführung mit Picknick im Park

+1

Entdecken Sie die Renaissanceanlage Schloss Lackenbach mit dem dazugehörigen Schlosspark.

Bei dieser Familienführung erhält man interessante Einblicke in die Jagdtradition der Familie Esterházy, in die Wunderwelt Natur und den Kosmos Erde. Während der Gartenführung werden die Besucher nicht nur auf die besondere Flora aufmerksam gemacht, es ist auch handwerkliches Geschick gefragt. Bei der Mitmachstation mit Blick auf den Königshügel wird gemeinsam aus einem Sandsteinblock ein Behältnis gefertigt, in welches anschließend Rosmarin aus dem Schlosspark eingepflanzt wird.

Für das leibliche Wohl sorgt ein gefüllter Picknickkorb mit Produkten aus dem Haus Esterházy inkl. Saft und Wasser.

Dauer: 120 Min.

Preis: € 68,00 pro Familie (2 Erwachsene + max. 3 Kinder)

Nur sonntags!

Anmeldefrist jeweils am Freitag davor bis 11:00 Uhr!