Kulturgericht

Griechischer Abend mit Jutta Treiber in Eberau Gepostet von redaktion on 19.10.2020 • In der Kategorie News „Sehnsucht nach Griechenland“, so nennt die bekannte Autorin Jutta Treiber ihre Lesung, die am 24. Oktober um 19:30 im Kulturforum in Eberau stattfindet. Begleitet wird sie vom „Trio Glaukos“ welches Melodien von Manos Hadjidakis interpretieren wird. Das Trio sind: Thomas M. Monetti(Gitarre), Willi Frühwirth( Klavier) und Christian Berg( Kontrabass). Tickets wie immer bei allen Filialen der Raiffeisenbezirksbank Güssing erhältlich (VVK:15 Euro) oder Reservierung: 0664 46 43 238, office@kufos.at. Abendkasse: 18 Euro. Da derzeit nur 42 Plätze verfügbar sind, rechtzeitig Karten besorgen.

