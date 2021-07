Ich rede in den Zungen der Sprachlosen. Über Leben und Werk von Traude Veran

+1

Dienstag, 10. August 2021, 19:30 Uhr

REDUCE Kultursaal, Am Kurplatz 4, 7431 Bad Tatzmannsdorf

Traude Veran – auch bekannt unter dem früheren Namen Gertraud Schleichert – seziert in ihren Texten Erlebtes und Erfühltes, private Empfindungen, alltägliche Begebenheiten und öffentliche Ereignisse. Sie richtet die Aufmerksamkeit gern auf die Randfiguren und die Benachteiligten, zeigt Widersprüche und Absurditäten im menschlichen Verhalten auf.

Hörarchiv Burgenland

Produktion, Hg.: Eva Hillinger

CD/Hörbuch, ca. 50 Min., € 14,50

Mehr als 70 Jahre währt das literarische Schaffen Traude Verans. Geboren wurde sie 1934 als Gertraud Schleichert in Wien. Die letzten 13 Jahre ihres Berufslebens verbrachte sie als Schulpsychologin im Burgenland. In Oberwart initiierte sie den Schulversuch „Integration behinderter Kinder in die Regelschule“, der 1993 in ein bundes- einheitliches Integrationsgesetz mündete. In dieser Zeit veröffentlichte sie vor allem Fachliteratur für Lehrerinnen und Lehrer. Daneben schrieb sie Gedichte und Kurztexte, die mittlerweile in 25 Büchern erschienen sind. Ab 1997 veröffentlichte Gertraud Schleichert ihre Werke unter dem Pseudonym Traude Veran, das sie seit 2010 auch als bürgerlichen Namen führt.

Moderation: Eva Hillinger

In Kooperation mit TATZ – Bad Tatzmannsdorf und BücherTraum

Beachten Sie die aktuellen Covid-19 Regelungen der Bundesregierung für Veranstaltungen. Aktuelle Regelungen unter: Tel.: 03353/7015; www.tatz.at oder info@tatz.at