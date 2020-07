Kulturgericht

Gepostet von redaktion on 14.7.2020 • In der Kategorie News

Wie so viele Veranstalter so musste auch das „Kulturforum Südburgenland“ in Eberau in den letzten Monaten eine Reihe von Veranstaltungen absagen. Aber jetzt startet man dort voll durch: Am 1. August gibt es ein Konzert mit der Pinkataler Mundartband „A guade Stund“- im Garten den Kulturforums am Hauptplatz Nr. 27.

Und am 29. August wird der „Faust“ Abend von Martin Schwab( Burgtheater Wien) mit dem Merlin Ensemble um 19:30 nachgeholt.

Am 4. September ist dann der vielversprechende Pianist Julian Frischherz( Markt Allhau) mit ua. Beethoven zu Gast.

Für alle Veranstaltungen empfiehlt sich aus Platzgründen eine Vorbestellung ( office @ kufos.at bzw.0664 46 43 238)