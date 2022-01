Kulturzentren – Programm zu Jahresbeginn

+1

Das neue Jahr beginnt musikalisch in den Kulturzentren Burgenland. Das Neujahrskonzert mit dem Girardi Ensemble Graz, der Sopranistin Kerstin Grotrian und Kammersänger Franz Supper eröffnet den Veranstaltungsreigen im Kulturzentrum Oberschützen, das 2022 sein 40-jähriges Bestandsjubiläum feiert. Die traditionellen Neujahrskonzerte des HaydnOrchester Eisenstadt im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt mussten leider verschoben werden und finden nun erst im Februar statt.



Mit großem Theater wird das Programm im Januar in den Kulturzentren fortgesetzt. In der Politsatire Mr. President First geht es mit viel Dialogwitz und Situationskomik auch um die ernste Frage, wie sich die Spielregeln der politischen Willensbildung in Zeiten noch nie dagewesener Medienvielfalt verändern. Himmlische Zeiten versprechen hingegen die vier Protagonistinnen der frechen gleichnamigen Theaterkomödie mit viel Tanz und Gesang.