Kulturgericht

Gepostet von redaktion on 4.5.2020 • In der Kategorie News

Die Kunst- und Bronzegießerei Flierl in Berlin wurde im Jahr 1992 vom Bildhauer Marco Flierl gegründet. Auftraggeber und Künstler kreieren hier gemeinsam einzigartige Objekte und Skulpturen. Ob kleine Plastiken oder große Skulpturen aus Aluminium oder Bronze, hat die Gießerei ein riesiges Portfolio zu bieten.

Marco Flierl hat eine Ausbildung zum Kunstformer und Kunstgießer an der Kunsthochschule Berlin abgeschlossen und ist seit 1989 Mitglied im Verband Bildender Künstler. Die Kunstgießerei entstand in den großzügigen Räumen einer ehemaligen Bäckerei in Berlin-Prenzlauer Berg. Hier können Güsse auch in großen Formaten hergestellt werden. Die Gießerei ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Der große Hof der Werkstätte kann gut mit Fahrzeugen befahren werden.

Die Mitarbeiter der Kunstgießerei stammen aus verschiedenen Berufssparten. So finden sich hier Bildhauer, Ziseleure, Restauratoren und Patineure, die – alle Meister ihres Fachs – gekonnt das Beste aus den kreativen Kunstwerken herausholen. Künstler haben in der Gießerei Flierl die Möglichkeit ihre eigenen Modelle in der hauseigenen Werkstatt herzustellen und somit aktiv am Herstellungsprozess mitzuarbeiten.

Anke Schirlitz und Rico Rensmeyer haben die Kunstgießerei im Jahr 2015 übernommen und immer bestrebt das Höchstmaß an Professionalität zu bieten. Während Anke Schmitz als Kunsthistorikerin tätig ist, arbeitet Rico Rensmeyer als freiberuflicher Bildhauer und war bereits zuvor Werkstattleiter in der Gießerei.

Die im Haus befindliche Galerie dient als Ausstellungsfläche und Ort der Kommunikation bei diversen Veranstaltungen, an dem Künstler und Interessierte zusammenkommen, um sich an der Pracht der Werke zu erfreuen. Workshops ergänzen das Angebot der Kunstgießerei und geben die Möglichkeit kreative Ideen in Werke zum Anfassen umzusetzen. Künstlergespräche laden ein, sich mit dem Werk und dem Kunstschaffenden in einem Gespräch auseinanderzusetzen und auf diese Weise mehr über die Motivation hinter seiner Kunst zu erfahren. Natürlich kann hier auch ein praxisnaher Kunstunterricht für Schüler und Studenten abgehalten werden.

Wer Interesse an einem Kunststoffguss-Projekt hat oder für einen Bronzeguss, dem stehen die erfahrenen Mitarbeiter der Gießerei gerne zur Verfügung. Auf diese Weise kann eine noch so ausgefallene kreative Vorstellung Formen annehmen.