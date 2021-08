LakeSound Breitenbrunn geht in die zweite Runde

+1

Nach dem erfolgreichen musikalischen Auftakt im Juli geht es am 20. August 2021 weiter. Künstlerin Anna Mabo, die Band DIVES sowie die Local Band Chelios treten an diesem Abend im Seebad Breitenbrunn auf.



Chelios, das sind die beiden Brüder Hans (8 Jahre) und Augustin (6 Jahre) Euler. Im Tonstudio ihres Vaters, in der Cselley Mühle in Oslip, musizieren die beiden bereits an ihrem Debüt. Fantasiewörter, die einfach gut klingen sind genauso Teil ihrer Musik wie kurze Geschichten oder Gedanken. Für das Geschwisterpaar ist es eine große Ehre mit den mehrfach ausgezeichneten Musikern auf der Bühne stehen zu dürfen.



Auch an diesem Veranstaltungsabend dabei ist die junge und beliebte Wiener Band DIVES. Die Bandmitgliederinnen Dora De Goederen, Tamara Leichtfried und Viktoria Kirner setzen mit ihrem Stilmix verschiedener Musikgenres und ihrem mehrstimmigen Gesang ein Statement in der internationalen Musiklandschaft und sind auch dort längst kein unbeschriebenes Blatt mehr.

Sängerin Anna Mabo wird gemeinsam mit ihrem Cellisten ihre Songs mit viel Ohrwurmpotenzial vor dem Publikum im Seebad Breitenbrunn performen. Die Musikstücke sind bekannt dafür, dass Geschichten aus dem Alltag mit wenig Akkorden untermalt werden. Nach ihrem Debüt mit „die Oma hat die Susi so geliebt“ hört man nun in der Musikwelt ihr neues Album „Notre Dame“.

Sicherer Musikgenuss in gemütlicher Sonnenuntergangsatmosphäre

„Es freut uns sehr, dass das Musikevent viel Anklang bei unseren Gästen im Seebad findet. Für die Veranstaltung am 10. September 2021 konnten wir die beiden Sänger Der Nino aus Wien und Thomas Andreas Beck für einen Auftritt bei uns gewinnen“, so Jürgen Narath Gesamtleiter Immobilien bei Esterhazy.

Für den Besuch des LakeSound Breitenbrunn ist am Eingang ein gültiger 3G-Nachweis vorzuweisen.

Anmeldungen zum Musikevent werden unter events@seebad-breitenbrunn.at entgegengenommen.

Wer nicht mehr bis zum nächsten Musikevent abwarten möchte: das Seebad Breitenbrunn hat täglich geöffnet. Die große Liegefläche bieten genügend Platz zum Liegen, das Wasser des Neusiedler Sees dient als optimale Abkühlung an den heißen Sommertagen und die Strandbar Windsbraut verköstigt Besucher mit kühlen Getränken und appetitlichen Speisen.

Nähere Informationen über das Seebad Breitenbrunn sind auf der Website www.seebad-breitenbrunn.com nachzulesen.