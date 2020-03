Kulturgericht

Martin Schwab gastiert mit Faust im Kulturforum in Eberau Gepostet von redaktion on 3.3.2020 • In der Kategorie News Ein „Faust“ Abend mit Martin Schwab und dem Merlin Ensemble, Wien Der März hält im Kulturforum Eberau einen ganz besonderen künstlerischen Höhepunkt bereit: Der renommierte Schauspieler Martin Schwab( Burgtheater Wien)ist auch abseits der Theaterbühne aktiv. Mit Freunden vom Merlin Ensemble Wien hat er ein „Faust“ Programm gestaltet, das nun auch in Eberau am 20.März zu sehen – und zu hören ist. Der Abend beginnt mit der Rezitation aus dem „ Alten Volksbuch vom Doktor Faust“. Das Thema wird weiters mit Faust Texten aus vier Jahrhunderten ergänzt, wobei Martin Schwab sich als Erzähler selbst in Faust und Mephistopheles zu verwandeln scheint. Kontrapunktisch, aber auch ergänzend, sind dem Literarischen Abend Kompositionen von Liszt, Beethoven und Schumann gegenüber gestellt, interpretiert von Till. A. Körber( Klavier) und Martin Walch( Violine). Karten sind zum Vorverkaufspreis von € 15 beim Kulturforum( office@kufos.at, Tel.: 0664 46 43 238) und in allen Filialen der R aiffeisenbezirksbank Güssing erhältlich, der Preis an der Abendkasse beträgt € 18.

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.