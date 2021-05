„Mei liabste Weis“: Live vom Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen

Präsentiert von Franz Posch

Samstag, 29. Mai 2021, 20 Uhr 15. ORF 2



„Mei liabste Weis“ bietet musikalische und kulinarische Spezialitäten aus jenem Bundesland, das heuer genau 100 Jahre bei Österreich ist: Das Burgenland zeigt sich dabei in bestem Sinn farbig, frühlingshaft und voller angenehmer Klänge. Als Austragungsort der beliebten Musik-Live-Sendung dient das Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen.



Eingebettet zwischen Leithagebirge und westlichem Schilfgürtel des Neusiedler Sees liegt das Bio-Landgut Esterhazy. Bei dessen Bewirtschaftung übernimmt PANNATURA eine hohe Verantwortung gegenüber der Natur, denn die Flächen sind von ökologisch besonders sensiblen Gebieten wie Hutweiden und Schilfarealen umgeben. Aus diesem Grund wurde das Landgut schon 2002 auf rein biologische Bewirtschaftung umgestellt. Zentrum des Bio-Landguts ist der Seehof bei Donnerskirchen. Dieser wurde erstmals 1675 erwähnt und die ursprüngliche Nutzung ist noch heute am Aufbau der Gebäude erkennbar. Zuletzt wurde bei umfassenden Sanierungsarbeiten darauf geachtet, alte Formen und Stile zu erhalten. In einem der ursprünglichen Arbeiterwohnhäuser verbirgt sich seit Beginn des letzten Jahres beispielsweise eine moderne Fleischmanufaktur. Der ehemalige Getreideboden, das „Granarium“, wurde ebenso saniert und in einen großen Veranstaltungsraum verwandelt. Im Herbst 2020 wurde schließlich auch die „Alte Schmiede“ fertiggestellt, welche in Zukunft für Gäste als Informationszentrum dienen soll.

Der Hof ist somit bereits bestens auf die kommenden Biofeldtage am 6. und 7. August 2021 vorbereitet.



„Es freut uns sehr, dass `Mei liabste Weis` am Seehof in Donnerskirchen Halt macht und wir unseren Teil dazu beitragen können, die musikalische Vielfalt rundum den Neusiedler See zu präsentieren“, so Matthias Grün, Geschäftsführer PANNATURA GmbH.



Die Musikantinnen und Musikanten der „Liabsten Weis“:

Blech Cuvee

(Sechs Musikanten in der Besetzung Flügelhorn, zwei Tenorhörner, Akkordeon, Tuba und Schlagzeug)



Tanzstudikanten

(Zwei Violinen, Bratsche, Kontrabass: Die vier jungen MusikantInnen haben bei der Burgenländischen Musizierwoche in Lockenhaus durch Singen und Spielen zusammengefunden)



Wechselsoatnmusi

(Klassische Stubenmusig mit zwei Hackbrettern, Gitarre, Harfe und Bassgeige)



Tamburica Zagersdorf

(Fünfzehn Damen und Herren repräsentieren die pannonische Tradition des Tamburica-Ensembles in dieser Ausgabe von „Mei liabste Weis“)



„Mei liabste Weis“

Samstag, den 29. Mai 2021, 20 Uhr 15, ORF 2