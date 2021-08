menassetreff x Kunstverein Eisenstadt mit Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer

0

Donnerstag 26. August 2021, 18.00 Uhr

Im Innenhof des Kunstverein

Andrea Mayer wurde im Mai 2020 als Kunst- und Kulturstaatssekretärin angelobt. Sie war durch viele Jahre in leitenden Positionen im öffentlichen Dienst tätig, darunter als Leiterin der Kunstsektion im damaligen Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Ab 2015 war sie Leiterin der Sektion Kunst und Kultur, die inzwischen im Bundeskanzleramt angesiedelt war.

Ab 2017 arbeitete Andrea Mayer als Kabinettsdirektorin der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei unter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, bevor sie vor mehr als einem Jahr wieder in ihren Stammbereich Kunst und Kultur wechselte. Das Gespräch soll sich mit der Situation der Kunst während und nach Corona befassen und Einblicke in die Regierungsarbeit geben.

Bei Schlechtwetter weichen wir in den Ausstellungsbereich aus. Die angemeldeten Gäste werden einen Tag vorher per Email über den Ort informiert. Sollten wir nicht für alle angemeldeten Personen im Ausstellungsraum Platz haben, gilt das Prinzip „first come, first serve“, oder besser „Wer sich zuerst anmeldet, hat den Platz sicher“.



Sponsoren: Energie Burgenland, Weingut Erwin Tinhof

