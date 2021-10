Michael Schottenberg: Auf Entdeckungsreise im Burgenland

+1

Buchpräsentation auf der Friedensburg Schlaining, 20.10.2021

Das Burgenland einmal anders erleben – das nahm sich Schauspieler, Autor und Reisephilosoph Michael Schottenberg zum Ziel und kurvte mit seiner roten Vespa anlässlich des 100-Jahre Jubiläums durch das Bundesland. Entstanden ist dabei sein neues humorvolles und geistreiches Buch „Schotti to go. Burgenland für Entdecker“. Am 20. Oktober 2021 um 18:30 Uhr wird er sein besonderes Geburtstagsgeschenk auf der Friedensburg Schlaining im Rahmen einer Lesung vorstellen.

Dezent motorisiert brauste der Autor von Kittsee bis zum Csaterberg, von Stinatz bis Andau, machte Halt auf Burgen und Kulturbühnen, in Stadtschlaining wie in Bildein. Der ethnischen Vielfalt und einzigartigen Kultur begegnete „Schotti“ in Gesprächen mit außergewöhnlichen Menschen: dem »Gschalerma(n)dlbauer« in Heiligenbrunn, dem letzten Töpfer von Stoob, dem Grabinschriftenjäger von Eisenstadt oder dem, der mit den Düften tanzt, in Frauenkirchen.

Auf der Friedensburg Schlaining wird Michael Schottenberg dem Publikum jetzt sein neuestes Werk präsentieren. Im Beisein von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird der Autor einige Anekdoten und Geschichten aus dem Buch zum Besten geben. Burgenland-Entdecker und solche, die es noch werden wollen, sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen: