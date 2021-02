Kulturgericht

Museen & Galerien starten wieder durch! Gepostet von redaktion on 4.2.2021 • In der Kategorie News Ab dem 9. Februar 2021 dürfen die Museen und Galerien des Landes Burgenland wieder ihre Türen öffnen. Die Kultur-Betriebe Burgenland begrüßen Ihre Gäste mit speziellen Highlights zur Wiedereröffnung.

Die Öffnung der Museen erfolgt unter strenger Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen (Händedesinfektion, Tragen von FFP-2 Masken, Contact-Tracing-Formular, Abstandsregeln).

Das Haydn-Haus in Eisenstadt und das Liszt-Haus in Raiding befinden sich

aktuell in Winterpause und öffnen wieder im März 2021.

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.