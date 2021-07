Musikalischer Auftakt: LakeSound im Seebad Breitenbrunn erfolgreich gestartet

+1

Jede Menge gute Laune begleitet von musikalischen Klängen gab es vergangenen Freitag, den 23. Juli 2021, im Seebad Breitenbrunn. Der Künstler Martin Klein und die Musikgruppe Oehl sorgten an diesem Sommerabend für passende Musik.



Erfolgreicher Start der Eventserie LakeSound

Unter Einhaltung der aktuell geltenden COVID-Verordnungen wurde am Freitag im Seebad Breitenbrunn vor einem begeisterten Publik erstmals live musiziert. Die bereits mehrfach prämierten und über die Landesgrenzen hinweg bekannten Musiker Martin Klein und Ari Oehl mit Musikerkollegen Hjörtur Hjörleifsson unterhielten das Publikum mit ihren selbstgeschriebenen Songs.

Foto: Michael Pinzolits

„Unser Ziel ist es ein vielfältiges und Generationen übergreifendes Freizeitangebot im Seebad-Areal anzubieten. Mit LakeSound haben wir ein Kulturformat geschaffen, das dieses perfekt abrundet. Es freut uns sehr, dass der erste Veranstaltungsabend so gut angenommen wurde“, so Jürgen Narath Gesamtleiter Immobilien bei Esterhazy.



Das nächste LakeSound findet am 20. August statt: An diesem Abend werden die Künstlerin Anna Mabo und die all-female Band DIVES auftreten. Die Sängerin Anna Mabo ist bekannt für ihre prämierten Songs mit vielen Worten, wenig Akkorden und voller Überraschungen. Die Bandmitglieder von DIVES – Dora De Goederen, Tamara Leichtfried und Viktoria Kirner – und deren facettenreichen und einprägsamen Lieder sorgen immer wieder gerne für Tanzlaune sowie den ein oder anderen Ohrwurm.



Am 10. September können sich Gäste auf den österreichischen Liedermacher und Kurator des Events Thomas Andreas Beck und den Amadeus Austrian Music Award Gewinner Der Nino aus Wien freuen. (Anmeldung sind bereits unter events@seebad-breitenbrunn.at möglich)



Zwischen den LakeSound Terminen kann der Sommer im Seebad Breitenbrunn mit Schwimmen, Sonnenbaden und der Ausübung von Wassersporten in vollen Zügen genossen werden. Informationen über die aktuellen Öffnungszeiten, Eintrittspreise sowie über das weitere Freizeitangebot im Seebad finden Sie hier: www.seebad-breitenbrunn.com