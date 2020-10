Kulturgericht

Neue Architekturgalerie eröffnet mit der Ausstellung Aktuelle Architektur im Burgenland Gepostet von redaktion on 2.10.2020 • In der Kategorie News Mit Anfang Oktober eröffnet der ARCHITEKTUR RAUMBURGENLAND seine neue Galerie im Zentrum von Eisenstadt. In der Fanny-Elßler-Gasse 4 zeigt der Verein die Ausstellung Aktuelle Architektur im Burgenland mit 19 Beispielen zeitgenössischer Bauten aus dem Burgenland. Die gezeigten Bauten der Dauerausstellung werden im Laufe des Jahres kontinuierlich durch aktuelle Projekte ergänzt.



Die Ausstellung ist ab sofort zu den Öffnungszeiten bei freiem Eintritt zugänglich.

Gezeigte Projekte Bildungscampus Lockenhaus | Daniela Filiopvits-Flasch | 2019

Haus Fort GG | ad2 Architekten | 2018

Streckhof mit Schnapsbrennerei | Jury Troy | 2018

Weingut Weninger | Klaus-Jürgen Bauer | 2018

Gästehaus Oberjäger | Polka | 2018

Therapiezentrum | Tomm Fichtner | 2018

Bildungscampus Stadtschlaining | KBS-Architektur | 2017

Haus SUA | Heimspiel | 2017

Einfamilienhaus G. | Heimspiel | 2017

Bungalow K. | Paschinger Architekten | 2017

Rathausplatz Rust | Schandl Architekten | 2017

Haus NE | Schandl Architekten | 2017

Das Fritz | Halbritter & Hillerbrand | 2017

Haus K | Ralf Bock | 2016

A house for a winegrower | Martin Mostböck | 2016

Wohnen am Pionierweg | Halbritter & Hillerbrand | 2016

Landwirtschaftliche Fachschule | pxt Architekten | 2015

Bürogebäude Püspök Group | ad2 Architekten | 2015

Bauernhaus M1 | CP Architektur | 2015





