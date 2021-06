Neuerscheinung: KLAUS ECKEL – AllerDings

+1

Haben Sie sich je überlegt, was Ihr Doppelbett von Ihnen hält? Ich auch nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich in einem Selfstorage umherwanderte und mich ein Kugelgrill ansprach. Danach auch noch ein dementer Kühlschrank, ein zwielichtiger Rollkoffer und eine gekränkte Jogginghose. Um nur einige zu nennen.

Unzählige aussortierte Gegenstände, jahrelang stumme Diener unseres Alltags: Sie hatten viel Zeit, uns zu beobachten. In diesem Buch packen sie erstmals tabulos über uns Menschen aus. In »AllerDings« nimmt sich Klaus Eckel dem Gedanken an: as würden unsere Gegenstände erzählen, wenn sie sprechen könnten?

Foto © Johannes Zinner

Der distanzierte Blick dieser ungewöhnlichen Beobachter:innen unseres Alltags bietet dem Autor die ideale Gelegenheit, humorvoll und doch tiefgründig über verschiedene Aspekte unserer modernen Konsum-, Wegwerf- und Leistungsgesellschaft nachzudenken. Denn die Gegenstände sind ein untrüglicher Spiegel unseres Lebens. So hält Klaus Eckel auch die Leser:innen dazu an, nachzudenken: Wer sind wir? Und wer wollen wir sein?

»Wäre er am Leben, hätte er’s gelesen.«

Peter Ustinovs Lesebrille

»Mir ist es zu unrealistisch.«

J. K. Rowlings Sprechender Hut

»Endlich kriegen wir eine Stimme.«

Udo Jürgens’ Bademantel



LESUNG: Samstag, 25. September 2021, 16 Uhr, Theater im Park