News aus dem Haydn Konservatorium

Monatelange Arbeit in unzählige Stunden mit verschiedensten Gremien war notwendig, um den Herkulesakt unter Aufwendung aller verfügbaren Kräfte zu meistern – nun ist der große Schritt getan: Am 13. September 2021 wurde der Akkreditierungsantrag zur Privathochschule, der samt Beilagen über 2000 Seiten umfasst, eingebracht!

Die Wartezeit bis zur Reaktion der AQ (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria) und der Entsendung internationaler Gutachter zu uns ans Kons nützen wir für interne Informations-Workshops (in Kooperation mit der Akademie Burgenland) und einer schrittweisen Umstellung und Erweiterung unseres Studienbetriebs und der Administration.

Der Studien- und Veranstaltungsbetrieb ist auch schon im vollen Gange und aufgrund der aktuellen Coronabestimmungen ist es z.Z. möglich, mit einem 3G-Nachweis allen Veranstaltungen des Hauses ohne Platzbeschränkung beizuwohnen.

Das besondere Highlight dieses Jahres wird die 50-Jahr-Feier unseres Konservatoriums am 28. Oktober sein: Neben der Uraufführung des „Sauscheyder-Projekts“ wird auch eine Festschrift präsentiert und der erste „Joseph Haydn Preis des Haydn Konservatoriums“ an eine berühmte Persönlichkeit vergeben! Dieses einmalige Event wird auch per Onlinestream mitzuerleben sein.

28.09.2021 – 01.10.2021 Meisterkurs Gitarre mit Roberto Fabbri Roberto Fabbri ist Konzergitarrist, Komponist, Autor und Pädagoge. Er studierte klassische Gitarre unter der Leitung von Carlo Carfagna am Konservatorium Santa Cecilia in Rom, wo er 1986 mit Auszeichnung abschloss und 2007 das Akademische Diplom II. in klassischer Gitarre mit 110 cum laude erhielt

02.10.2021- Lange Nacht am Haydnflügel Anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ am 2. Oktober 2021 wird Dir. Tibor Nemeth im Haydn Haus Eisenstadt interessierten Besuchern den Walter-Flügel Joseph Haydns vor- und in die Besonderheiten der Komposition des Genius loci einführen.

02.10.2021 – Abschlusskonzert Lehrgang Blasorchesterleitung Mehr erfahren

04. – 06.10.2021 – Meisterkurs Cello mit Georgina Sánchez Torres Georgina Sánchez Torres (Cellistin, Komponistin, Dirigentin) Seit ihrem ersten Konzert im Jahr 2002 hat sie über 35 Preise als Solistin und Kammermusikerin erhalten, ist in ganz Spanien und in zahlreichen europäischen Ländern (Italien, Belgien, Österreich, Portugal, Frankreich…) aufgetreten und hat an Aufnahmen für Radio und Fernsehen mitgewirkt.

David Hecher: Erfolg in St. Petersburg David Friedrich Hecher (Klasse Prof. Wolfgang-Michael Bauer) freut sich, beim „Internationalen Wettbewerb für junge KomponistInnen“ (Sound of Mountains) die Finalrunde erreicht zu haben. Seine eingereichte Suite „Erinnerungen einer hochalpinen Wandergruppe“ – für Klarinettenquintett und Kammerorchester – wird im Zuge eines öffentlichen Konzerts am 25. September 2021 um 18:00 Uhr uraufgeführt werden.

Musik und Spiel für Kinder und Eltern Am 22.09.2021 startete wieder der Kurs mit Prof. Nikola Mach für Kinder im Alter von 1,5-3 Jahren. Eine lustvolle Musik- und Spielstunde für kleine und große Leute! Es wird mit Stimme, Körper und einfachen Instrumenten gespielt und musiziert. Mehr erfahren

Große Erfolge für Pianisten der Klasse Tichonow bei internationalen Wettbewerben

Die 8. Internationale Music Competition Stockholm (2021) fand Ende Juni bis Anfang Juli coronabedingt im Online-Format statt. Jack Dauner und Gabriel Tritremmel (beide aus der Klasse Stanislaw Tichonow) haben in verschiedenen Altersgruppen den 1. Preis gewonnen. Mehr erfahren

18. Oktober 2021 – Vorspielabend Violoncello Konzert der Violoncelloklasse Prof. Othmar Müller Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt – 18.00 Uhr – Konzertsaal – Eintritt frei Mehr erfahren

20. Oktober 2021 – Vorspielabend Klarinette Konzert der Klarinettenklasse Prof. Mag. Helmut Hödl Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt – 18.00 Uhr – Konzertsaal – Eintritt frei Mehr erfahren

21. Oktober 2021 – Vorspielabend Tuba Konzert der Tubaklasse Prof. Albert Wieder Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt – 17.00 Uhr – Konzertsaal – Eintritt frei Mehr erfahren