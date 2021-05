Nick Cave bei Clam Live 2022

FR. 05.08.2022 – NICK CAVE & THE BAD SEEDS



NICK CAVE & THE BAD SEEDS, einer der aufregendsten Live-Acts der Welt, werden im Sommer 2022 auf die Burg Clam zurückkehren! Nach der Auflösung von „The Birthday Party“ im Jahr 1982 wurden Nick Cave & The Bad Seeds gegründet und haben bis heute siebzehn Studioalben veröffentlicht.



Angefangen von „From Her To Eternity“ im Jahr 1984 bis zum neuesten Album „Ghosteen„, welches als ihre bestes Wer bezeichnet wird, haben sie bis heute weltweit über 5 Millionen Alben verkauft und gelten als eine der einflussreichsten Bands unserer Zeit.



TICKETS GIBT’S AB FREITAG, 21.05.2021 – 10:00 Uhr hier.