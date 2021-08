NOVA ROCK ENCORE findet mit top Wissenschaftsteam statt

+1

Am 11. September 2021 veranstalten wir das Nova Rock Encore, ein wissenschaftlich begleitetes Vorzeige-Festival, mit dem wir auch die Politik zu klaren Ansagen ermutigen möchten. Mit Beratung von Public-Health-Experten Hans-Peter Hutter wurde ein Präventionskonzept entwickelt, das die gesetzlichen Vorgaben deutlich übertrifft. Für Festivalbesucher*innen gilt die 2G-Regel, die bereits aus der Nachtgastronomie bekannt ist. Sprich der Besuch des Festivals ist ausschließlich für geimpfte Personen und Besucher*innen, die einen gültigen negativen PCR-Test vorweisen können, möglich

Mit diesen strengen und wissenschaftlich fundierten Richtlinien werden wir spielen. Das Nova Rock Encore wird zeigen, wie Live-Entertainment stattfinden kann, damit jetzt endlich wie versprochen die Jungen an die Reihe kommen

Live-Entertainment ist der Hebel in der Impfstrategie

Aktuell sind in Österreich erst 50 Prozent der impfbaren Bevölkerung voll immunisiert. Obwohl ausreichend Impfstoff vorhanden ist, lässt der Zustrom auf die Impfstellen seit Sommerbeginn nach. Mit 40 Prozent ist die Zahl der Impfskeptiker laut einer Umfrage des Integral-Instituts unter Jüngeren besonders hoch.



Rund 2,5 Millionen überwiegend junge Menschen unter 35 Jahren besuchen hierzulande jährlich Konzerte und Festivals. In einer eigenen Umfrage gaben 70 Prozent der potenziellen Besucher*innen an, sich für das FM4 Frequency Festival impfen lassen zu wollen oder bereits geimpft zu sein. Veranstaltungen wie Festivals und Konzerte wirken sich positiv auf die Impfbereitschaft der jungen Bevölkerung aus.

Gleiches Maß für alle Veranstaltungen gefordert

Während teils mehrtägige Veranstaltungen wie die Formel 1 mit über 130.000 Besucher*innen, Fußballspiele mit über 30.000 Besucher*innen oder der MotoGP mit sogar unbeschränkter Besucher*innenanzahl nur mit Einhaltung der 3G-Regel stattfinden können, schweben die Konzert- und Festivalveranstalter weiter im Ungewissen. So musste das FM4 Frequency Festival trotz Einhaltung aller von der Bundesregierung erlassenen Vorgaben auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft abgesagt werden. Aber zahlreiche andere Veranstaltungen mit vergleichsweise geringen Präventionsmaßnahmen dürfen dennoch stattfinden.



Als positives Beispiel lässt sich das mehrtägige Szene OpenairFestival in Vorarlberg, das erst vor wenigen Tagen mit über 7.000 Besucher*innen pro Tag sicher über die Bühne ging, hervorheben, obwohl dort nur die gesetzlich vorgesehene 3G-Regel galt.

Die Veranstaltungswirtschaft braucht klare und vor allem verbindliche Regeln. Wenn, zum Beispiel, die 2G-Regel (geimpft oder getestet) die Vorgabe der Regierung ist, dann können die Veranstalterinnen und Veranstalter damit professionell umgehen und dementsprechend planen. Nur so können Live-Veranstaltungen geplant werden und dabei auch einen positiven Effekt auf die Durchimpfungsrate der jungen Bevölkerung leisten. Sichere Events für die Jugend sind ein wesentlicher Teil der Lösung und nicht des Problems”, hält CTS-Eventim-Austria-CEO Christoph Klingler fest.

Initialzündung für neues Verständnis der Jugendkultur

„Durchdachte, strenge aber gleichzeitig umsetzbare Maßnahmenkonzepte sind das Mittel der Wahl, Veranstaltungen unter sehr vorsichtigen Bedingungen durchzuführen“, betont Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter. Die freiwillige Umsetzung der 2G-Regel beim Nova Rock Encore sieht er als „Initialzündung für ein neues Verständnis der Jugendkultur, damit Jugendkultur auch in Zeiten einer Pandemie gelebt werden kann.“



Simulationsforscher Niki Popper erkennt auf Basis seiner Modellrechnungen in Großveranstaltungen eine Chance, um positive Akzente zu setzen. Durch mehr Tests, wie im geplanten Sicherheitskonzept für Nova Rock Encore vorgesehen, werden auch mehr positive Fälle gefunden, die sonst unentdeckt geblieben wären. „Die Regel, mit Impfung nicht getestet werden zu müssen, stellt für die Besucherinnen und Besucher ein Incentive dar, Impftermine in Anspruch zu nehmen“, hält Popper fest.

NOVA ROCK ENCORE

Erstmals findet das Nova Rock Encore Festival für einen Tag in einem der funktionellsten Fußballstadien in Wiener Neustadt statt. Die Besucher*innen erwartet eine bunte Mischung aus bekannten Nova-Rock-Größen und internationalen Mega-Rock-Acts.



Für die Zuschauer*innen gilt am Festival selbstverständlich „Safety First“: Mit einem umfassenden, vor allem zusätzlich über die Vorschriften hinaus, verschärften Sicherheitskonzept – somit ist der Eintritt nur nach der 2G-Regel (geimpft oder PCR-getestet) möglich.



Auf dem Nova Rock Encore Festival, das am 11. September 2021 in der Wiener Neustädter Arena stattfinden wird, werden unter anderem Seiler & Speer, Parov Stelar, Bullet For My Valentine, Måneskin, Millencolin, Clawfinger, Jinjer, Russkaja und Fleks auftreten. Weitere Informationen auf novarock.at und barracudamusic.at.