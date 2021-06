+1

das Eintagesfestival noch diesen September in Wr. Neustadt



Wir präsentieren das NOVA ROCK ENCORE Festival und, das könnt Ihr uns ruhig glauben, wir sind unbeschreiblich glücklich darüber.



Von den Bands her wird es eine bunte Mischung aus bekannten NOVA ROCK Größen und internationalen Mega Rock Acts.

SEILER & SPEER,PAROV STELAR und BULLET FOR MY VALENTINE füllen Open Airs und Hallen im In- und Ausland, MÅNESKIN sind als brandneue ESC Gewinner aktuell sogar mit drei ihrer Hits in den österreichischen Charts auf den vordersten Plätzen anzutreffen.



Für die Zuschauer*innen gilt am Festival selbstverständlich SAFETY FIRST mit einem umfassenden Sicherheitskonzept und somit ist der Eintritt nur nach der 3 G Regel (geimpft, genesen, getestet) möglich.



Erstmals siedelt sich das NOVA ROCK ENCORE Festival für einen Tag in Wr. Neustadt an.

Bereits 2006 einmal in der Wiener Stadthalle abgehalten, findet es nun seinen Platz im wohl schönsten und multifunktionellsten Fußballstadion Niederösterreichs.

Neben dem Wr. Neustädter SC, aktuell in der Regionalliga Ost beheimatet, konnten die Fußballfans aktuell erst kürzlich das Spiel der Damen Nationalmannschaft gegen Italien bewundern.

Nun ziehen metallische rockige Klänge in die Ferdinand-Graf-von-Zeppelin-Straße ein. Am 10. Juli 2022 werden die britischen Ikonen IRON MAIDEN mit ihrer „Legacy Of The Beast Tour“ hier zu Gast sein.

Aber zurück zum NOVA ROCK ENCORE Festival, das ja schon dieses Jahr stattfindet.



Und nun wollen wir Euch auch das Poster dazu nicht vorenthalten.



Here we go:

„Mit diesem Konzert-Highlight runden wir den Wiener Neustädter Neustart nach der Corona-Pandemie perfekt ab. Nachdem die Stadt bereits ein breit gefächertes Kulturprogramm für 2021 ausgearbeitet und auf Schiene gebracht hat, schaffen wir nun auch noch ein tolles Angebot für die jungen Musikfreunde. Dass es am selben Tag wie unser ‚Symphonic Rock‘ auf dem Hauptplatz stattfindet, macht unsere Stadt am 11. September zum Mekka der Musik in Niederösterreich. Ich bedanke mich bei Ewald Tatar und seinem Team, dass er mit dieser Veranstaltung in der ‚Wiener Neustadt Arena‘ gastieren wird und freue ich mich auf einen musikalischen Leckerbissen.“

TICKETS:

Der Ticket Vorverkauf startet heute um 13 Uhr auf www.oeticket.com und allen oeticket.com-Vorverkaufsstellen und europaweit über das Eventim-Vertriebsnetz.

Eine auf 5.000 Stück limitierte Anzahl an Early Bird Stehplatz Tickets ist erhältlich.