Orgelkonzert mit Bach, Händel und anderen in „Maria Weinberg“

+1

Konzerte in „Maria Weinberg“ gehören zu den besonderen kulturellen Ereignissen in unserer Region. Nach längerer Zeit ist es nun wieder so weit:

Am 4. September um 20:00 Uhr spielt Doris Radlmair( Wien) auf der historischen Orgel der beliebten Wallfahrtskirche in Gaas/ Eberau. Am Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Händel und anderen bedeutenden Komponisten der Orgelliteratur.

Foto: Georg Radlmair

Doris Radlmair gilt als Spezialistin für geistliche Musik. Nach ihrer Orgelausbildung-nach einem absolvierten Theologiestudium am Konservatorium für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien erworben- perfektionierte sie ihre Kenntnisse durch ein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst , ebenfalls in Wien. Schwerpunkt ihrer künstlerischen Tätigkeit ist die Kirchenmusik, auch die geistliche Chormusik. Sie leitet verschiedene Chöre, mit denen sie auch Konzerte im In- und Ausland gibt. Als Interpretin sakraler Musik trat sie zuletzt in Wien, Niederösterreich und der Wallfahrtskirche Maria Zell in Erscheinung.

Karten: VVK 13( bei der Raiffeisenbank Güssing/ Jennersdorf , Tel. 0664 46 43 238 oder office@kufos.at; AK: 15 Euro. Es gilt die 3 G Regel.