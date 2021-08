Publikumsansturm und Spielzeitverlängerung für „Außer Kontrolle“

+1

Unter tosendem Schlussapplaus endete heute bei den Schloss-Spielen Kobersdorf die Aufführungsserie der britischen Boulevardkomödie „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney. Frenetische Beifallsstürme und Bravo-Rufe aus dem Publikum holten das Ensemble mehrmals zu Verbeugungen auf die Bühne zurück.

Wolfgang Böck, Alexander Jagsch, Barbara Spitz @ VOGUS

Die zeitgemäße und schwungvolle Inszenierung (Andy Hallwaxx), Bühnenbild (Erich Uiberlacker), Kostüm (Gerti Rindler-Schantl) und die künstlerischen Darbietungen überzeugten einstimmig Publikum und Medien. Intendant Wolfgang Böck war als Staatsminister Willey zu sehen, der eine Parlamentsdebatte für ein erotisches Abenteuer mit der Sekretärin (Nanette Waidmann) der Opposition schwänzte. Die Auftritte von Hemma Clementi, Markus Freistätter, Alexander Jagsch, Daniel Keberle, Michael Reiter und Barbara Spitz lösten eine Verkettung von Katastrophen aus, die nicht nur für den Hoteldirektor (Wolf Bachofner) die Lage rasch ‚außer Kontrolle‘ geraten ließen.

Die traditionelle Biker-Tour musste wegen aktueller Unwetterwarnungen am 17. Juli kurzfristig abgesagt werden. Bereits zum 16. Mal trafen sich Liebhaber alter Automobile, um Wolfgang Böck zur touristischen Ausfahrt zu begleiten. Beim Start in Bad Erlach am 25. Juli machten sich 129 Edelkarossen auf den Weg durch die Bucklige Welt.

Die Schloss-Spiele Kobersdorf ziehen in ihrer 49. Spielsaison mit einer Auslastung von 91,1% und dem positiven Publikums- und Medienecho eine äußerst hervorragende Bilanz. Dafür sorgten über 11.400 TheaterbesucherInnen an insgesamt siebzehn Abenden (inklusive Generalprobe). Zwölf Vorstellungen waren ausverkauft, zwei ebenfalls ausverkaufte Spielabende mussten wegen Regens abgesagt werden. Eine zusätzliche Vorstellung verlängerte die Spiel­zeit bis zum 6. August 2021.

Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum präsentieren die Schloss-Spiele Kobersdorf im nächsten Jahr die tragische Posse „Der Bockerer“ von Peter Preses und Ulrich Becher. In diesem großen Klassiker des österreichischen Volkstheaters wird Intendant Wolfgang Böck in einer Inszenierung von Claus Tröger in die Paraderolle des renitenten Wiener Fleischhauers schlüpfen, der das Herz am richtigen Fleck trägt.