Rotgoldmarkt in der Cselley Mühle

+1

Sa., 19.06.2021

14:00 -20 Uhr

So., 20.06.2021

11:00 -17 Uhr

Eintritt frei

JA! Heuer findet der RGM wieder ein ganzes Wochenende in der legendären Cselley Mühle in Oslip statt. Großartig kreative Menschen präsentieren an etwa 30 Ständen ihre Werke im 6 K Bereich ( Kleidung, Kulinarik, Kosmetik, Keramik, Kunst und Kunsthandwerk).

Sonntags wird Anton Josef für das musikalische i-Tupferl sorgen.

Wir freuen uns riesig auf ein wunderbares Wochenende in da Müh – kommet in Scharen und genießt mit uns das einzigartige RGM Ambiente.Info für Aussteller*innen: Die maximale Standanzahl ist schon erreicht – wer aber noch nicht aufgeben möchte, kann sich hier auf die „Warteliste“ setzen rotgoldmarkt@gmail.comDie geltenden COVID -Maßnahmen werden selbstverständlich eingehalten. Weniger anzeigen

Bild von Facebook