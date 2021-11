SCHNECK + CO In 80 Tagen um die Welt

+1

Termin: 8.1.2022, Beginn 16:00

Mit viel Fantasie haben SCHNECK CO die Koffer gepackt und sind damit IN 80 TAGEN UM DIE WELT gefahren, geritten und geschwommen! Als Reiseführer diente der legendäre Roman von Jules Verne über die Abenteuer von Mr. Fogg und seinem Diener Passepartout…

Ein mysteriöser Bankraub und eine verrückte Wette bilden den Anfang dieser spektakulären Geschichte. Vom Ruderboot bis zum Dampfschiff, von der Eisenbahn bis zum Ritt auf einem verträumten Elefanten – kein Verkehrsmittel wird ausgelassen um die Welt in der vorgegebenen Zeit zu umrunden – auch wenn es manchmal zum in die Luft gehen ist. Und so viel Live-Musik wie auf dieser Weltreise – vom Ganoven-Song bis zum Elefanten-Cha-cha-cha – gab es bei SCHNECK CO noch nie! IN 80 TAGEN UM DIE WELT – ein lustig-verrückter musikalischer Kinderkrimi mit toller Drehkulisse – für alle ab 6 Jahren.

KABARETT NIEDERMAIR

Lenaugasse 1a, 1080 Wien

Tel. Kartenreservierung 01/408 44 92

kabarett@niedermair.at www.niedermair.at